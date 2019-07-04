Под Таллинном построят крупнейший в странах Балтии дата-центр

Дата-центр планируется построить на территории рядом с подстанцией Estlink в Харку. Услугами дата-центра будут пользоваться предприятия, использующие инфотехнологии, например, научные центры или банки. В дата-центре мощностью 20 мегаватт должны расположиться около 40 000 серверов.

Гендиректор MCF Group в Эстонии Керт Эверт объясняет, что в Эстонии наблюдается нехватка дата-центров. «Сегодня в Эстонии нет предприятия, которое провело бы подобную детальную планировку. На сегодняшний день детальная планировка согласована и мы в процессе ходатайства о разрешении на строительство», – сказал Эверт.