Первые дни репетиций Праздника танца прошли спокойно

В общей сложности на различных площадках города репетирует 713 коллективов, в которых вместе с сопровождающими и танцорами 11 500 человек, во второй половине недели в столицу приедут также участники праздника песни. Начавшиеся в воскресенье репетиции до этого момента проходили без серьезных повреждений, полиция следит за безопасностью на дорогах, а спасательный департамент за безопасностью школьных зданий, в которых размещены участники праздника.

«Как обычно, больше всего проблем у танцоров связано с мозолями на ногах и напряжением в мышцах. Вчера в течение длинного репетиционного дня некоторые танцоры также немного обгорели на солнце. Радостно говорить о том, что танцоры хорошо выполняют рекомендации медицинской службы, у них есть с собой и головной убор, и бутылка с водой находится поблизости», - сказал руководитель медицинской службы Эрик Веллерамм.

Учитывая прогноз погоды на следующую неделю, он подчеркивает, что на репетиции стоит взять с собой и сменную одежду, чтобы в случае дождя не мерзнуть в мокром. «Всегда с собой должен быть по крайней мере один комплект сменной одежды. С собой должны быть брюки, футболки и ветровки, не стоит и забывать о запасных носках, чтобы ноги находились в тепле. Также у каждого танцора мог бы быть с собой дождевик», - добавил Веллерамм.

Во всех школах, где ночуют участники праздника, есть медицинские пункты, и на репетиционных площадках и территориях праздника на месте есть люди, которые могут оказать первую помощь. Репетиционных площадки также посещает специальная бригада скорой помощи. Вчера школьные здания, в которых ночуют участники праздника, посетил также Спасательный департамент, который особое внимание обращает на безопасность проводов и зарядных устройств.

«Не в коем случае нельзя выстраивать длинные сети из удлинителей. Да, это кажется хорошим и удобным вариантом, но электросистемы зданий могут не справиться с таким напряжением, и могут произойти замыкания», - объяснил Антс Агурайуя из Пыхьяского спасательного центра.

По словам представителя спасательного центра, важно помнить, что при зарядке устройства, нужно самому находиться рядом с ним, и делать это, например, не во время сна или уходя из школы. Важно также обеспечить устройству доступ воздуха. «Устройства, спрятанные под подушки или матрасы, могут перегреться, в худшем случае даже загореться», - добавил Агурайуя. Также спасательный департамент напоминает, что мебель должна оставаться в классах, но выход и эвакуационный путь должны оставаться свободными. В случае происшествия нужно звонить на номер 112.

Полиция напоминает, что во время праздника песни и танца в Таллинне будет на несколько десятков тысяч людей больше, чем обычно, что также повлияет на организацию движения. «В празднике также принимают участие много детских коллективов, которые могут быть на дорогах не такими внимательными, как взрослые. Поэтому каждый водитель должен смотреть что происходит вокруг него», - сказал руководитель Полицейского участка центральной части города Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.