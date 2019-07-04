Курят, пьют и занимаются сексом во дворе: выходки детей на автовокзале приводят взрослых в ужас

Работающий на автобусном вокзале Курессааре молодежный центр Noortejaam не может справиться с несовершеннолетними, которые вызывающе себя ведут и употребляют алкоголь.
«Мой ребенок в последний раз ходит в молодежный центр в прошлом году, больше я ему не разрешаю, - рассказала Saarte Hääl пожелавшая сохранить анонимность мать. – Он и не стремится, поскольку поведение местных деятелей выходит за всевозможные границы – они матерятся и ведут себя агрессивно, курят и употребляют алкоголь».
«Странно, что этому всего спокойно позволили появиться – я не понимаю, почему ничего не предпринимают для призвания к порядку этих хулиганов», - говорит она.
По словам другой матери, число посещающих действующий всего несколько лет Noortejaam уменьшилось и центр в основном стал местом сбора проблемных детей и молодежи. «Noortejaam пытается произвести впечатление как прекрасное место, где проводят время, но на самом деле речь идет о диаметрально противоположном, - говорит она. – Я не понимаю, молодежные работники действительно не могут призвать к порядку хулиганов? И что делает руководитель – она должна навести порядок, но видно, что она не может или не хочет этим заниматься».
«Это совершенно ужасно, что там происходит за окнами Noortejaam, - говорит работающий рядом с автобусным вокзалом предприниматель. – Молодые люди курят, пьют, ищут в мусорных ящиках окурки».
Молодые люди занимались сексом во дворе
По словам предпринимателя, алкоголь употребляют даже девочки 12-13 лет: «Один раз вызывал полицию, но девочки успели убежать, хотя полиция прибыла через несколько минут».
Он вспоминает, как попросил у курящей девочки семи-восьми лет выбросить сигарету. «Этот ребенок посмотрел на меня большими глазами и спросил: "Сразу? Я не могу до конца докурить?" После этого потушила и положила окурок в карман».
Проводивший с девочкой время мальчик постарше пообещал избить взрослого, который вздумал читать наставления.
По словам предпринимателя, работающий поблизости человек рассказал ему, как стал свидетелем того, что двое подростков прямо под окнами Noortejaam занимались сексом. «Подобное там обычное дело», - добавляет предприниматель.
Он заверил, что разговаривал о поведении несовершеннолетних с молодежными работниками и руководителем Noortejaam Аннели Мейстерсон. «Они ответили, что не могут ничего сделать, но будут очень благодарны, если подростков будут призывать к порядку. Но если никто не будет им запрещать, у них возникнет чувство безнаказанности».
Предприниматель сказал, что когда только Noortejaam открылся на автобусном вокзале и работал под руководством Арнека Грубника, молодые люди вели себя прилежно.
Дела плохи
«Я не знаю, дело в том, что предыдущий руководитель был мужчиной, а сейчас, когда руководство женщина, все пошли из рук вон плохо», - говорит предприниматель.
Этого же мнения придерживается заведующая кафе на автовокзале Марика Ангер. «Я работаю тут 35 лет, видела всяких людей и с ними справлялись, но сейчас дела плохи! Что ты можешь сказать, если десятилетний ребенок надменно тебе сообщает: "Ну и что? Что ты мне можешь сделать?"».
По словам Ангер, в качестве клиентов кафе они ведут себя вежливо. «Но когда они компанией у дверей во дворе кафе проводят время, стоит шум и гам».
Вместе с шумом, который мешает ежедневной работе кафе, у Ангер возмущение вызывает распитие алкогольных напитков и вандализм. По ее словам, время от времени она сама призывает детей к порядку и некоторые действительно становятся тише, но другие не обращают внимание на высказывания взрослых.
«В прошлом году за свои хлопоты получила расплату», - рассказывает Ангер, у автомобиля которой чем-то острым поцарапали пассажирскую дверь.
Ангер говорит, что на поведение подростков жаловалась и руководителю Noortejaam, но, по ее оценке, руководитель не в состоянии призвать молодежь к порядку. «Среди местного контингента есть и подростки из неполноценных семей и те, кем уже занималась полиция», - говорит Марика Ангер. О поведении подростков было передано и в полицию. «У нас есть договоренность, что время от времени полицейские приходят посмотреть, что у нас тут происходит возле Noortejaam», - рассказывает Ангер.
«Молодые люди хулиганят, - подтверждает руководитель автовокзала Ааре Лехтси. – По камерам все видно, что творится во дворе – курят, пьют, плюются. Мы не можем ничего исправить, поскольку наши полномочия на них не распространяются».
По словам Лехтси, он и сам пытался детей и подростков призвать к порядку. «Они только смеются над этим, говорят, что ты, старик, нас пилишь», - говорит Лехтси.
Он также неоднократно говорил о поведении подростков с руководителем Noortejaam Аннели Мейстерсон. «Noortejaam должен их воспитывать, а не мы. Но кажется, что Noortejaam не властен над ними», - считает он.
Ааре Лехтси отмечает, что, к сожалению, полиция тоже не может улучшить поведение молодежи. «За то время, пока полиция приезжает на место, эти молодцы уже успевают сбежать. Полиция сказала мне: приведите факты, покажите видео, тогда сможет решить проблему. Действительно автовокзал должен этим заниматься?»
В октябре прошлого года Saarte Hääl писал, как восьмилетняя девочка вызвала полицию в Noortejaam, поскольку десятилетний мальчик угрожал ей и ее подруге, а также вытащил нож.
За последний год из Noortejaam ушли три молодежных работника со стажем. Ни один из них не захотел раскрыть журналистам причины своего ухода.