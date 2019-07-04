Курят, пьют и занимаются сексом во дворе: выходки детей на автовокзале приводят взрослых в ужас

«Мой ребенок в последний раз ходит в молодежный центр в прошлом году, больше я ему не разрешаю, - рассказала Saarte Hääl пожелавшая сохранить анонимность мать. – Он и не стремится, поскольку поведение местных деятелей выходит за всевозможные границы – они матерятся и ведут себя агрессивно, курят и употребляют алкоголь».

«Странно, что этому всего спокойно позволили появиться – я не понимаю, почему ничего не предпринимают для призвания к порядку этих хулиганов», - говорит она.

По словам другой матери, число посещающих действующий всего несколько лет Noortejaam уменьшилось и центр в основном стал местом сбора проблемных детей и молодежи. «Noortejaam пытается произвести впечатление как прекрасное место, где проводят время, но на самом деле речь идет о диаметрально противоположном, - говорит она. – Я не понимаю, молодежные работники действительно не могут призвать к порядку хулиганов? И что делает руководитель – она должна навести порядок, но видно, что она не может или не хочет этим заниматься».

«Это совершенно ужасно, что там происходит за окнами Noortejaam, - говорит работающий рядом с автобусным вокзалом предприниматель. – Молодые люди курят, пьют, ищут в мусорных ящиках окурки».

Молодые люди занимались сексом во дворе

По словам предпринимателя, алкоголь употребляют даже девочки 12-13 лет: «Один раз вызывал полицию, но девочки успели убежать, хотя полиция прибыла через несколько минут».

Он вспоминает, как попросил у курящей девочки семи-восьми лет выбросить сигарету. «Этот ребенок посмотрел на меня большими глазами и спросил: "Сразу? Я не могу до конца докурить?" После этого потушила и положила окурок в карман».

Проводивший с девочкой время мальчик постарше пообещал избить взрослого, который вздумал читать наставления.

По словам предпринимателя, работающий поблизости человек рассказал ему, как стал свидетелем того, что двое подростков прямо под окнами Noortejaam занимались сексом. «Подобное там обычное дело», - добавляет предприниматель.

Он заверил, что разговаривал о поведении несовершеннолетних с молодежными работниками и руководителем Noortejaam Аннели Мейстерсон. «Они ответили, что не могут ничего сделать, но будут очень благодарны, если подростков будут призывать к порядку. Но если никто не будет им запрещать, у них возникнет чувство безнаказанности».

Предприниматель сказал, что когда только Noortejaam открылся на автобусном вокзале и работал под руководством Арнека Грубника, молодые люди вели себя прилежно.

Дела плохи

«Я не знаю, дело в том, что предыдущий руководитель был мужчиной, а сейчас, когда руководство женщина, все пошли из рук вон плохо», - говорит предприниматель.