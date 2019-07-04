Таллиннский центр отходов переехал на Пальяссааре

В начале июля Таллиннский центр отходов переехал, новый адрес – Пальяссааре пыйк, 5.
Все каналы связи остались прежними – телефон 6 164 000 и э-почта info@prugi.ee
С 1 июня изменилось время работы центра: с понедельника по четверг центр работает 8.15–17.00, в пятницу до 15.45. На месте можно заключить договор о вывозе мусора или получить консультацию.
По тому же адресу действует станция обработки отходов, которая возобновила работу в начале мая. На станции принимают от населения в неограниченном объеме макулатуру и картон, тару, пищевые масла и жиры, металлолом, комплектное электро- и электронное оборудование, годную к употреблению мебель. В ограниченных количествах можно бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве садово-огородные отходы (0,6 кубометра), в таком же объеме пригодную к употреблению одежду, 1 кубометр необработанной древесины, 1 кубометр маркированных отходов пластмассы, 8 автомобильных шин, 1 кубометр бетона, 1 кубометр предварительно рассортированных кирпичей, 1 кубометр плиток и керамических изделий, 1 кубометр листового стекла, и в определенных количества в будущем - опасные отходы. Превышающие эти пределы отходы можно сдать за плату. Для приема опасных отходов надо еще получить разрешение, что требует времени.
Таллиннский центр отходов, оказывающий услуги по вызову мусора, находится на попечении города и не конкурирует с другими предприятиями в условиях свободного рынка. Реновация офисного здания Таллиннского центра отходов и станции обработки отходов на Пальяссааре стоила 540 000 евро.
Более подробная информация на www.prugi.ee.