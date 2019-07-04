Таллиннский центр отходов переехал на Пальяссааре

С 1 июня изменилось время работы центра: с понедельника по четверг центр работает 8.15–17.00, в пятницу до 15.45. На месте можно заключить договор о вывозе мусора или получить консультацию.

По тому же адресу действует станция обработки отходов, которая возобновила работу в начале мая. На станции принимают от населения в неограниченном объеме макулатуру и картон, тару, пищевые масла и жиры, металлолом, комплектное электро- и электронное оборудование, годную к употреблению мебель. В ограниченных количествах можно бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве садово-огородные отходы (0,6 кубометра), в таком же объеме пригодную к употреблению одежду, 1 кубометр необработанной древесины, 1 кубометр маркированных отходов пластмассы, 8 автомобильных шин, 1 кубометр бетона, 1 кубометр предварительно рассортированных кирпичей, 1 кубометр плиток и керамических изделий, 1 кубометр листового стекла, и в определенных количества в будущем - опасные отходы. Превышающие эти пределы отходы можно сдать за плату. Для приема опасных отходов надо еще получить разрешение, что требует времени.