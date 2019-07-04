Чт, 4.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

Обнаружена использующая опасную уязвимость в Windows программа-вымогатель

A Microsoft logo is seen on an office building in New York City, July 28, 2015. The global launch of the Microsoft Windows 10 operating system will take place on July 29. REUTERS/Mike Segar

ФОТО: MIKE SEGAR/REUTERS

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили программу-шифровальщик, которая использует уязвимость в Windows и заражает компьютер, требуя для разблокировки выкуп. В компании рассказали, что злоумышленники пользуются программой Sodin.

Попадание вымогателя на устройства не предполагает каких-либо активных действий со стороны жертвы. Злоумышленники компрометируют серверы, на которых запущено уязвимое ПО, и незаметно устанавливают опасную программу в систему, пишет lenta.ru.

Зловред шифрует все файлы на компьютере — они получают новое произвольное, но общее расширение. При этом сохраняется текст с требованиями, а на рабочий стол устанавливаются обои с обращением к пользователю. Злоумышленники требуют выкуп в биткоинах, эквивалентный сумме в 160 тысяч рублей.

Для усложнения обнаружения шифровальщика используется редкая в случае таких вымогателей техника, позволяющая выполнять 64-разрядный код в 32-разрядном процессе.

Старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын отметил, что ожидает роста числа атак Sodin. «В его создание было, по-видимому, вложено немало ресурсов, а это означает, что его авторы, скорее всего, захотят окупить затраченные усилия», — рассказал он.

Ранее в июне специалисты в области кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость Windows, которая позволяет злоумышленникам обойти блокировку экрана.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ