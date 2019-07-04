Завтра жители Таллинна могут заказать себе бесплатное мороженое

В честь Дня мороженого, празднуемого в Эстонии 6 июля, по всей стране в течение недели проходят разные мероприятия. К примеру, внимательные слушатели радиостанции MyHits ведут охоту на мороженое: в городах Эстонии они ищут спрятанные машины с мороженым. Первые пять человек, которые найдут такую машину, получат ящик с мороженым.

Завтра же, 5 июля, все жители Таллинна могут заказать до трех бесплатных мороженых Onu Eskimo через сервис Bolt. Для этого в мобильном приложении, начиная с 12.00 будет доступна категория со знаком мороженого. В пределах Таллинна будут работать десять такси, развозящих холодный десерт.

В субботу, 6 июля в сотрудничестве с Balbiino разные предприятия Эстонии предложат клиентам десерты и мороженое, специально созданные, чтобы отпраздновать День мороженого и день рождения легендарного Дядюшки Эскимо Эвальда Роома.