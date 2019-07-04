Вот это ассортимент! Немецкая сеть Deichmann откроет магазин в Таллинне

Немецкая сеть магазинов обуви Deichmann, получившая титул крупнейшей в Европе, в ближайшее время откроет магазин в таллиннском торговом центре Kristiine.
У Deichmann более 3000 магазинов в 23 различных европейских странах. Ближайшие к нам магазины находятся в Риге и Санкт-Петербурге, поэтому Таллинн – следующий логичный шаг.
Deichmann – семейное предприятие, основанное в 1913 году. Руководство компании до сегодняшнего дня сосредоточено в руках семьи основателя Генриха Дайхманна. В 2016 году сесть продала 173 миллиона пар обуви, а в 2017 году оборот сети составил почти 5,8 миллиардов евро. Сеть дает работу почти 40 000 людям по всей Европе. В ассортименте Deichmann представлены такие бренды, как Adidas, AM, Bench, Crocs, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Skechers и Reebok.
«От присоединения Deichmann к модному ассортименту в торговом центре Kristiine выиграют в первую очередь посетители центра, для которых уже известные и совершенно новые бренды будут в одном магазине и, конечно, с еще большим ассортиментом, чем до сих пор привыкли потребители в Эстонии», - сказал руководитель Citycon Линда Эйхлер.