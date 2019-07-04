Вот это ассортимент! Немецкая сеть Deichmann откроет магазин в Таллинне

У Deichmann более 3000 магазинов в 23 различных европейских странах. Ближайшие к нам магазины находятся в Риге и Санкт-Петербурге, поэтому Таллинн – следующий логичный шаг.

Deichmann – семейное предприятие, основанное в 1913 году. Руководство компании до сегодняшнего дня сосредоточено в руках семьи основателя Генриха Дайхманна. В 2016 году сесть продала 173 миллиона пар обуви, а в 2017 году оборот сети составил почти 5,8 миллиардов евро. Сеть дает работу почти 40 000 людям по всей Европе. В ассортименте Deichmann представлены такие бренды, как Adidas, AM, Bench, Crocs, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Skechers и Reebok.