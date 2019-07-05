Экоактивист: биотопливо – это нонсенс, специалистов не спрашивали

Каждый потребитель ощутил на своем кошельке, что биотопливо теперь в законе. Не сильно ли преувеличена его экологичность?
Тему прокомментировал экоактивист, специалист в области ремонта автомобилей Андрей Гудим.
Фрагмент беседы:
– Эстония перешла на биодобавки к топливу. Много ли общего у этой истории с экологией?
– Эти решения принимались 25-30 лет назад. С одной стороны, они были внедрены именно под экологическую музыку. С другой стороны, при принятии этих решений очень большую роль играло сельскохозяйственное и топливное лобби в Европе и в мире в целом.
Мы не можем говорить о позитивном влиянии на экологию. С точки зрения сегодняшнего дня и современных исследований, «сельскохозяйственными» видами топлива мы наносим огромный ущерб планете.
Часть биотоплива производится сельскохозяйственным способом, часть – из отходов (это биометан). Перспективным направлением считается попытка создать углеводороды при помощи водорослей.
– В чем выражается ущерб?
– Я имел в виду ущерб с точки зрения сельского хозяйства.
Сельскохозяйственный компонент абсолютно неэкологичен. Мы рискуем оставить следующее поколение без плодородной земли с отравленной почвой, не пригодной для выращивания ничего съедобного.
Задействованы огромные посевные площади, происходит истощение земли, некотролируемое использование удобрений и ядов, вымещение монокультурами местных видов растений. Например, рапс выселяет всех соседей и захватывает все новые земли. Эти посевные культуры отнимают площадь у тех посевных культур, которые можно использовать для производства еды.
Биотопливо – это нонсенс. Мы заправляем им бак в тот момент, когда в мире огромное количество людей голодает, даже в Эстонии порядка 100 тысяч человек живет ниже черты бедности.
Как известно, многие дети отправляются в школу голодными, а мы в это время производим те культуры, которые заправляются в бак автомобиля.
– Кому это выгодно? Каким лоббистским группам?
– В первую очередь – сельскохоязйственному лобби: там гораздо ниже контроль за качеством производства, использованием химикатов. Во-вторых, топливному лобби и чиновникам, которые не желают отвечать за свои решения или решения своих предшественников, быстро меняя парадигму использования топлива.
– А почему экологические организации поддерживают всё это?
– Дело в том, что как в любой организации, в том числе и политической, среди них очень мало специалистов.
К сожалению, политика всегда идет впереди специалистов и часто политические решения принимаются без оглядки на мнение специалистов. Специалистов привлекают, только когда возникают большие проблемы.
– Биотопливо обречено?
– Надеюсь, то тот компонент топлива, который производится при помощи сельскохозяйственной деятельности, будет выведен из оборота максимально быстро.
Возможно, все это кончится уже после нового года, хотя прогнозировать что-либо сложно, так как лобби в ЕС по-прежнему очень сильно.
– Кто заработает на этой истории больше всех?
– Сельхозпроизводители и топливные производители. Они заработают не от прямой продажи, а на дотациях. Производство топлива – ископаемого и биологического компонента – очень сильно дотируется государством. Речь идет о скрытых дотациях из бюджета. И это мировая практика.
– Все чаще поступают сообщения о поломках садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости? Можно ли ее будет найти?
– Как показывает практика ЕС, правды не найти, компенсацию получить практически невозможно. Ни один эксперт ни в одном исследовании не смог подтвердить, что тот или иной биокомпонент причинил повреждение механизму.
Можно лишь утверждать, что в изношенном механизме до 10% поломки сыграло биотопливо, но не одна экспертиза еще не подтвердила, что именно от этого разрушился механизм.
Все рекомендации записаны во всех инструкциях, и доказать что-либо будет очень сложно. В случае с садовой техникой или лодочными моторами речь будет идти о неправильной эксплуатации. Незнание законов не освобождает от ответственности.
– Может ли пострадавший обратиться в суд с иском против продавца топлива и государства или ЕС?
– Потребитель может обратиться в суд, если он объединит вокруг себя группу единомышленников, найдет финансирование для этого процесса и сможет заказать экспертизы, которые однозначно подтвердят, что поломка была вызвана использованием биотоплива.
– Чего нужно опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?
– Нужно следить за рекомендациями производителя, использовать сайт biokutus.ee.
Массово использовать бензин 98-й марки нет никакого смысла, нужно просто понимать, какой вид топлива подходит вашей машине.
Следует быть внимательными, оставляя на длительное хранение машину, заправленную топливом с биокомпонентом.
Присадки имеют биологические свойства, поэтому не исключено, что в вашем баке что-то начнет расти. Были случаи, когда в дизельном баке вырастали грибы. Машина при этом не использовалась год-полтора.
На зиму оставлять машину с топливом нет никакого смысла, потому что даже в топливе без биокомпонентов содержится большое количество синтетических присадок, которые со временем просто разлагаются.
Совет на будущее: автовладельцу нужно собраться и досконально изучить, какое топливо подходит его автомобилю. Не делайте поспешных выводов.
В законе записано, что автомобиль – источник повышенной опасности, и абсолютно всю ответственность за его эксплуатацию несет автовладелец. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы получить нужную информацию.
– Насколько был сложным переход на присадки для продавцов топлива?
– Абсолютно не сложный. Эстония была последней страной в ЕС, которая перешла на топливо с биокомпонентами. Долгое время нам удавалось успешно отбиваться от всех этих евродиректив. Я очень надеюсь, что это безумство с биокомпонентами прекратится в ближайшей перспективе.
Будущее – за электротранспортом. Если останутся двигатели внутреннего сгорания, это будет водородный транспорт.
– Можем ли мы сделать вывод, что биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов?
– Я лично придерживаюсь именно такой точки зрения.
Смотрите интервью в повторе!
- Эстония перешла на биодобавки к топливу. Много ли общего у этой истории с экологией?
- Кому это выгодно? Кто заработает больше всех?
- Все чаще поступают сообщения о поломке садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости?
- Чего следует опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?
- Из чего производится биотопливо? Насколько это производство перспективно и экологично?
- Биотопливо обречено?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia