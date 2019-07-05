Экоактивист: биотопливо – это нонсенс, специалистов не спрашивали

– Все чаще поступают сообщения о поломках садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости? Можно ли ее будет найти?

– Как показывает практика ЕС, правды не найти, компенсацию получить практически невозможно. Ни один эксперт ни в одном исследовании не смог подтвердить, что тот или иной биокомпонент причинил повреждение механизму.

Можно лишь утверждать, что в изношенном механизме до 10% поломки сыграло биотопливо, но не одна экспертиза еще не подтвердила, что именно от этого разрушился механизм.

Все рекомендации записаны во всех инструкциях, и доказать что-либо будет очень сложно. В случае с садовой техникой или лодочными моторами речь будет идти о неправильной эксплуатации. Незнание законов не освобождает от ответственности.

– Может ли пострадавший обратиться в суд с иском против продавца топлива и государства или ЕС?

– Потребитель может обратиться в суд, если он объединит вокруг себя группу единомышленников, найдет финансирование для этого процесса и сможет заказать экспертизы, которые однозначно подтвердят, что поломка была вызвана использованием биотоплива.

– Чего нужно опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?

– Нужно следить за рекомендациями производителя, использовать сайт biokutus.ee.

Массово использовать бензин 98-й марки нет никакого смысла, нужно просто понимать, какой вид топлива подходит вашей машине.

Следует быть внимательными, оставляя на длительное хранение машину, заправленную топливом с биокомпонентом.

Присадки имеют биологические свойства, поэтому не исключено, что в вашем баке что-то начнет расти. Были случаи, когда в дизельном баке вырастали грибы. Машина при этом не использовалась год-полтора.

На зиму оставлять машину с топливом нет никакого смысла, потому что даже в топливе без биокомпонентов содержится большое количество синтетических присадок, которые со временем просто разлагаются.

Совет на будущее: автовладельцу нужно собраться и досконально изучить, какое топливо подходит его автомобилю. Не делайте поспешных выводов.

В законе записано, что автомобиль – источник повышенной опасности, и абсолютно всю ответственность за его эксплуатацию несет автовладелец. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы получить нужную информацию.

– Насколько был сложным переход на присадки для продавцов топлива?

– Абсолютно не сложный. Эстония была последней страной в ЕС, которая перешла на топливо с биокомпонентами. Долгое время нам удавалось успешно отбиваться от всех этих евродиректив. Я очень надеюсь, что это безумство с биокомпонентами прекратится в ближайшей перспективе.

Будущее – за электротранспортом. Если останутся двигатели внутреннего сгорания, это будет водородный транспорт.

– Можем ли мы сделать вывод, что биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов?

– Я лично придерживаюсь именно такой точки зрения.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Erik Prozes

Эстония перешла на биодобавки к топливу. Много ли общего у этой истории с экологией?

Кому это выгодно? Кто заработает больше всех?

Все чаще поступают сообщения о поломке садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости?

Чего следует опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?

Из чего производится биотопливо? Насколько это производство перспективно и экологично?

Биотопливо обречено?