Пт, 5.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Студия Postimees: биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов?

Студия Postimees: биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов?
12:00

Экоактивист Андрей Гудим.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Каждый потребитель ощутил на своем кошельке, что биотопливо теперь в законе. Не сильно ли преувеличена его экологичность?

Тему прокомментирует экоактивист, специалист в области ремонта автомобилей Андрей Гудим. Смотрите интервью в прямом эфире в 12:00!

  • Эстония перешла на биодобавки к топливу. Много ли общего у этой истории с экологией?
  • Кому это выгодно? Кто заработает больше всех?
  • Все чаще поступают сообщения о поломке садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости? 
  • Чего следует опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?
  • Из чего производится биотопливо? Насколько это производство перспективно и экологично? 
  • Биотопливо обречено?

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