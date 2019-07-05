Студия Postimees: биотопливо – вред для экологии и кошелька, польза для лоббистов?
Каждый потребитель ощутил на своем кошельке, что биотопливо теперь в законе. Не сильно ли преувеличена его экологичность?
Тему прокомментирует экоактивист, специалист в области ремонта автомобилей Андрей Гудим. Смотрите интервью в прямом эфире в 12:00!
- Эстония перешла на биодобавки к топливу. Много ли общего у этой истории с экологией?
- Кому это выгодно? Кто заработает больше всех?
- Все чаще поступают сообщения о поломке садовой техники и моторных лодок. Где искать справедливости?
- Чего следует опасаться владельцам автомобилей? Нужны ли дополнительные проверки?
- Из чего производится биотопливо? Насколько это производство перспективно и экологично?
- Биотопливо обречено?