В Гибралтаре задержан супертанкер с нефтью, предположительно предназначенной для Сирии

У гибралтарских властей имеются обоснованные причины полагать, что судно действовало в нарушение санкций Европейского Союза в отношении Сирии, заявил глава правительства британской заморской территории Фабиан Пикардо в четверг, 4 июля.

По словам Пикардо, судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Евросоюза, пояснил он. Санкции, которые были введены в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.