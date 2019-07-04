Чт, 4.07.2019
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В Гибралтаре задержан супертанкер с возможной нефтью для Сирии

В Гибралтаре задержан супертанкер, предположительно, с нефтью для Сирии.

ФОТО: Ben Birchall / PA Wire/PA Images

Полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию, пишет DW.com.

У гибралтарских властей имеются обоснованные причины полагать, что судно действовало в нарушение санкций Европейского Союза в отношении Сирии, заявил глава правительства британской заморской территории Фабиан Пикардо в четверг, 4 июля.

По словам Пикардо, судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Евросоюза, пояснил он. Санкции, которые были введены в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

С 2011 года в Сирии идет военный конфликт между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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