Эстонский стартап получил от инвесторов Spotify 1,7 млн евро

Эстонский стартап Klaus получил 1,7 миллионов евро от фонда Creandum, инвестирующего в стартапы. В финансировалии приняли участие финское инвестиционное предприятие Icebreaker и многие другие бизнес-ангелы, в том числе основатели Pipedrive, пишет Postimees.
Klaus – это созданная для клиентской поддержки платформа контроля качества и анализа бесед. Платформа помогает фирмам упростить и систематизировать процесс получения обратной связи, что повышает качество клиентской поддержки.
Сооснователи Klaus Мартин Кыйва, Кайр Кяспер и Эгон Сале построили платформу для решения проблемы, с которой столкнулись вместе работая в компании Pipedrive, которая занимается разработкой программного обеспечением для управления продажами.
«После того, как мы четыре года создавали клиентскую поддержку и нанимали работников, которые общались с более чем 100 клиентами, нам стало ясно, что лучше всего достичь качества помогает постоянная и основательная обратная связь, – говорит Мартин Кыйва. – Для разработчиков программного обеспечения существует система просмотра кода, у писателей свои программы для редактуры текста, а теперь и у команд клиетской поддержки будет анализатор бесед».
Благодаря привлеченным инвестициям Klaus планирует сделать компанию более заметной на рынке, развить новые функции и увеличить персонал как в Эстонии, так и за рубежом. В Эстонии стартап ищет технический персонал: технического руководителя и разработчиков, также специалистов по машинному обучению (основа ИИ – ред.)
Ранее фонд Creandum финансировал Spotify, iZettle и Neo Technologies.