Эстонский стартап получил от инвесторов Spotify 1,7 млн евро

«После того, как мы четыре года создавали клиентскую поддержку и нанимали работников, которые общались с более чем 100 клиентами, нам стало ясно, что лучше всего достичь качества помогает постоянная и основательная обратная связь, – говорит Мартин Кыйва. – Для разработчиков программного обеспечения существует система просмотра кода, у писателей свои программы для редактуры текста, а теперь и у команд клиетской поддержки будет анализатор бесед».