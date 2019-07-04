На праздник в честь Дня независимости США Трампу поставили старую и ржавую бронетехнику без орудий

Отмечается, что первыми экспонатами, которые появились в центре города, стали две боевые машины пехоты (БМП) «Брэдли», на которых местами облупилась краска и хорошо видны пятна ржавчины. Стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты, отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, тоже схваченными тем же скотчем. Бронемашины выставлены на колесных платформах на небольшой аллее слева от мемориала, передает NEWSru.

Боевая машина пехоты (БМП) «Брэдли». ФОТО: Andrew Harnik / AP

Как отметили в Пентагоне, две бронемашины Bradley, два танка Abrams, бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 с ржавчиной и облупившейся краской выбрал Белый дом. «Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», - уточнили в пресс-службе Пентагона.

После того, как первые две единицы обещанной президентом США Дональдом Трампом бронетехники были доставлены в центр американской столицы, к ним вышли активисты американского антивоенного движения CodePink, чтобы выразить протест против милитаризации праздника, передает корреспондент ТАСС.

Активисты вышли к бронетехнике с плакатом «Спасибо, но танки не нужны» (T'anks but no tanks) и воздушными шариками, представляющими собой уменьшенную копию огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках и известной как «малыш Трамп».

«В прошлый раз, когда Трамп хотел привезти танки, жители округа Колумбия уже сказали, что не хотят их здесь видеть. Я думаю, что это отражение политизации и милитаризации праздника 4 июля. Мы выступаем против этого, мы хотим, чтобы этот день был праздничным», - заявила журналистам основательница движения Медея Бенджамин. «Тот факт, что Трамп собирается выступить с речью, что он притащит сюда танки и запустит бомбардировщики над головами - не так должен выглядеть праздник 4 июля, который объединял бы нашу страну и демонстрировал бы нашу силу», - добавила она.

Боевая машина пехоты (БМП) «Брэдли». ФОТО: Andrew Harnik / AP

Отмечается, что к Мемориалу Авраама Линкольна пока что привезли не новейшие танки, о которых говорил Трамп, а боевые машины пехоты M3 Bradley, с которых было также снято их основное вооружение - 25-миллиметровые автоматические пушки. Бронемашины были размещены на специальных платформах на колесах, прицепленных к грузовикам. Когда активисты подошли с плакатами, один из грузовиков попытался отъехать вместе с бронемашиной, тогда протестующие переместились к соседнему Bradley.

Ранее американские СМИ писали о том, что в округ Колумбия из штата Джорджия доставили, помимо двух Bradley, также два танка M1A2 Abrams и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2. Эта техника была замечена журналистами на одной из железнодорожных платформ, однако в центр города ее пока не доставили. Ранее ряд специалистов высказывал опасения, что из-за большого веса бронетехники на центральном бульваре Вашингтона может просесть грунт.

По данным телеканала CNN, 4 июля, в День независимости США у Мемориала Линкольна выступит президент США Дональд Трамп. Американский лидер скажет вступительное слово, а затем расскажет о военной мощи страны: о береговой охране, о ВВС, ВМФ, Корпусе морской пехоты и армии. В ходе его выступления над центром Вашингтона пролетят боевые самолеты и вертолеты.