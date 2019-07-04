Внимание жители и гости Таллинна: в субботу трамваи перестанут ходить, а автобусы изменят маршруты

Трамвайное движение на всех линиях прерывается с 12 часов до окончания шествия. Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в следующие временные промежутки:

Трамвайная линия номер 1: Копли 11:14 - 17:45, Кадриорг 11:42 - 18:13;

Трамвайная линия номер 2: Копли 10:43 - 17:40, Суур-Паала 11:31 - 18:19;

Трамвайная линия номер 3: Тонди 11:10 - 18:00, Кадриорг 11:31 - 18:11;

Трамвайная линия номер 4: Тонди 10:47 - 18:03, Леннуяам 11:22 - 18:12.

С 9 часов утра и до окончания шествия (примерно, до 18 часов):

автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в направлении к центру города пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла - до перекрестка с улицей Суур-Америка, "Космос" - на Пярнуском шоссе и "Площадь Вабадузе" - на бульваре Эстония;

автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в направлении от центра города пойдут по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка и Луйзе с дополнительной остановкой "Кескхайгла" на улице Лийвалайа;

автобусы линии 40 направляются в объезд по Палдискому шоссе (на обратном пути - по улице Техника), бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярав (на обратном пути - по бульварам Мере и Пыхья и улице Сууртюки), улицам Ахтри и Хобуяама на стоянку "Хобуяама" с начальной и конечной остановкой на улице Хобуяама;

автобусы линий 21 и 21B в направлении к Балтийскому вокзалу пойдут по улицам Эндла, Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шоссе, бульвар Тоом, улица Раннамяэ, Балтийский вокзал с дополнительной остановкой "Техника" на Палдиском шоссе;

автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по улице Раннамяэ, бульвару Тоом, улицам Техника и Эндла с дополнительными остановками "Кельмикюла" и "Эндла" на улице Техника;

автобусы линий 41 и 41B пойдут по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, с разворотом у Балтийского вокзала на бульвар Тоом, улицу Техника и Палдиское шоссе с остановками на существующих остановках общественного транспорта по маршруту.

С 12 часов и до конца шествия (ориентировочно до 18 часов):

маршруты автобусов линий 1A и 8 сокращаются до остановки "Лаулувяльяк" на улице Пирита с разворотом сразу после остановки;

автобусы линий 3 и 73 пойдут по улицам Ахтри и Хобуяама, через стоянку "Хобуяама" на улицу Ахтри и бульвар Мере с временными начальной и конечной остановками на улице Хобуяама;

автобусы линии 5 пойдут в сторону Метсакооли по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лаагна, Смуула, Нарвскому шоссе, улице Козе с разворотом в районе перекрестка улиц Пирита и Сааре с дополнительными остановками на остановке автобусов "Эстония" и на остановке троллейбусов "Площадь Вабадузе" на бульваре Эстония, а также на остановке "Кивисилла" автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори;

автобусы линии 5 в направлении на Мяннику пойдут по улицам Козе, Вабаыхукооли, Рахвакооли, Келлука, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, бульвару Эстония через Театральную площадь, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке "Кивисилла" автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори, "Эстония" - на Театральной площади и "Кескхайгла" - на улице Лийвалайа;

автобусы линий 18, 20, 20A и 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Гонсиори с разворотом на улице Гонсиори до перекрестка с улицей Манеэжи, улице Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на остановке автобусов "Эстония" на бульваре Эстония, "Кивисилла" - на остановке автобусов линий 9, 11 и 46 на улице Гонсиори, "Эстония" - на Театральной площади и "Кескхайгла" - на улице Лийвалайа;

автобусы 44 и 51 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуули и Лийкури;

автобусы линии 35 пойдут по улицам Смуули, Лаагна Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна и Смуули;

автобусы линий 29 и 60 пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Лаагна, Смуули и Нарвскому шоссе;

автобусы линии 2 пойдут по Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Пронкси и Тартускому шоссе с остановкой "Кивисилла" на улице Гонсиори до трамвайных путей между улицами Кивисилла и Лайкмаа;

автобусы линий 34A и 38 пойдут по улицам Пярнамяэ, Клоостриметса, Люкати, Козе, Нарвскому шоссе, улицам Смуула, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Смуули, Нарвскому шоссе, улицам Козе, Люкати, Клоостриметса и Пярнамяэ;

автобусы линий 29, 34A, 35, 38, 44, 51 и 60 будут делать дополнительную остановку "Кивисилла" на улице Гонсиори до трамвайного пути между улицами Кивисилла и Лайкмаа.

С 12 часов и до окончания шествия (ориентировочно до 18 часов) маршрут автобуса линии 50 в сторону центра города продлевается по улицам Маяка, Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори и в сторону Ласнамяэ - по улицам Гонсиори и Пронкси, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка и переулок Маяка с остановками в направлении к центру города - на трамвайной остановке "Переулок Маяка", в обоих направлениях - на трамвайных остановках "Сикупилли" и "Маяка" на улице Маяка, "Буссияам" и "Кесктург" - на Тартуском шоссе, автобусной остановке "Торнимяэ" на бульваре Рявала в сторону центра города, на остановке "Кивисилла" автобусов 67 и 68 на улице Гонсиори.