Видео: Tesla Model 3 получила высший балл по итогам краш-тестов Euro NCAP

Как говорится в сообщении, электрокар Model 3 получил максимальную оценку как по итогам всех тестов, так и в каждой из четырех категорий (защита водителя и взрослого пассажира на переднем сиденье, защита детей, сидящих сзади, защита пешеходов и качество систем безопасности машины), пишет Newsru.com. В ходе краш-тестов машину испытывали фронтальными и боковыми ударами, а также имитировали наезд на пешеходов. Также специалисты оценивали качество работы системы экстренного торможения и системы удержания машины на полосе. В итоге в этой категории Model 3 набрала максимальный балл за время проведения таких тестов.