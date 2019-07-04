Чт, 4.07.2019
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Видео: Tesla Model 3 получила высший балл по итогам краш-тестов Euro NCAP

Tesla Model 3.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Электромобиль Tesla Model 3, официальные поставки которого на европейский рынок компания Илона Маска начала в этом году, получил максимальные пять звезд за безопасность по итогам краш-тестов и других испытаний на безопасность, проведенных организацией Euro NCAP. Об этом сообщается в блоге Tesla.

Как говорится в сообщении, электрокар Model 3 получил максимальную оценку как по итогам всех тестов, так и в каждой из четырех категорий (защита водителя и взрослого пассажира на переднем сиденье, защита детей, сидящих сзади, защита пешеходов и качество систем безопасности машины), пишет Newsru.com. В ходе краш-тестов машину испытывали фронтальными и боковыми ударами, а также имитировали наезд на пешеходов. Также специалисты оценивали качество работы системы экстренного торможения и системы удержания машины на полосе. В итоге в этой категории Model 3 набрала максимальный балл за время проведения таких тестов.

Видеоролик, запечатлевший основные моменты испытаний, был опубликован на YouTube-канале Euro NCAP.

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