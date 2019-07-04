Прибыльное дело: у владельцев Таллиннского крематория дивиденды в полмиллиона, а у работников зарплаты в 2000 евро

Годовой доход крематория дошел в прошлом году до 2,8 миллионов евро, из которой прибыль составила 442 000 евро. Подобные результаты предприятие показывает минимум последние три года.

Поскольку неделимой прибыли на счете фирмы накопилось почти 700 000 евро, владельцы решили две трети вывести.

В прошлом году в крематории работали 27 человек, зарплата которых в общей сложности составила 750 000 евро. Это означает, что в среднем каждый получал ежемесячную зарплату в 2300 евро.