Легенда вернулась домой: Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"

Лондонский клуб заключил с 41-летним специалистом контракт на три года.

Стороны договорились о сделке после 6-часовых переговоров, которые завершились вчера поздно вечером.

Англичанин сменил в «Челси» Маурицио Сарри, который ранее перешел в «Ювентус».

Лэмпард занял пост главного тренера «Дерби» летом 2018 года. В прошедшем сезоне «бараны» заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале «Астон Вилле».

Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год, провел 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

«Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю.

Тем не менее сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону.