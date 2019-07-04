На биткойны уходит больше электроэнергии, чем на всю Швейцарию

Так, потребление электростанций составляет 0,21% от энергозатрат на биткойны, а электроосвещение — 0,25%, пишет ferra.ru. При этом гидроэлектростанции способны прокормить всю сеть биткойнов 77 раз, разного рода биотопливо и переработка отходов — 11 раз, а солнечные, ветряные и другие экологически чистые электростанции — 26 раз.

Вся Швейцария и вся Чехия потребляют меньше электроэнергии, чем сеть криптовалюты, а вот Австрия и Колумбия немного её превосходят. Китай и США являются лидерами по энергопотреблению и превосходят биткойн во много раз.

Сравнение. ФОТО: www.cbeci.org