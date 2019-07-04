Rus.Postimees.eeЗа рубежом«Глубже любой подлодки»: западные эксперты о трагедии в Баренцевом море«Глубже любой подлодки»: западные эксперты о трагедии в Баренцевом мореBBC News Отправить э-почтой Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться вКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в LinkedIn Пришли новoсть 4 июля 2019, 13:28В Баренцевом море погибли 14 моряков.ФОТО: SCANPIX/TASS1 июля пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море унес жизни четырнадцати российских офицеров. По просьбе Би-би-си ведущие западные эксперты прокомментировали трагедию.Авария может ударить по репутации российского флота, но по ней нельзя судить о его состоянии, считают аналитики из европейских и американских мозговых центров.Боеготовность ВМФ России достигла наивысшей точки с начала 1990-х, и подводные лодки - самая современная его часть, по мнению опрошенных Би-би-си аналитиков из стран НАТО.Эксперты также сошлись во мнении, что авария произошла именно на сверхсекретной глубоководной атомной станции, которую неофициально называют «Лошариком».Все-таки «Лошарик»В среду 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, считается секретной.Отправить э-почтой Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться вКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в LinkedIn Пришли новoсть Баренцево мореподлодкаэксперты