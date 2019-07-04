Этот аппарат не является боевой подлодкой, он относится к Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России.

«Тема глубоководных станций является одной из самых засекреченных в России, как и деятельность Главного управления глубоководных исследований министерства обороны в целом», - рассказал Би-би-си Леонид Нерсисян, автор британского агентства Jane's by IHS Markit и внештатный эксперт немецкого фонда Конрада Аденауэра.

Аппарат состоит из нескольких титановых отсеков-сфер, соединенных между собой переходами, и в одном из них находится ядерная силовая установка, рассказал эксперт.

Утром в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу рассказал о работах по восстановлению аппарата. В частности, он подтвердил версию о том, что на нем была установлена атомная энергетическая установка.

Функционал «Лошарика», по словам Нерсисяна, включает исследования морского дна, выявление и поднятие со дна предметов (это могут быть и чувствительные военные технологии).

«Лошарик» способен проводить работы на большой глубине, в том числе перерезать интернет-кабели, сказал Мэтью Булег, сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House.

Аппарат «может опускаться глубже практически любой другой подводной лодки в мире», считает эксперт американского центра Atlantic Council Марк Симаковский.

По его словам, подлодка «обладает потрясающими возможностями глубоководных операций».

Эксперт добавил, что «Лошарик» мог участвовать в операции на Хребте Ломоносова в 2018 году. Это подводный хребет в Северном Ледовитом океане, за счет которого Россия добивается расширения своей исключительной экономической зоны в Арктике.

По неподтвержденным сообщениям, разработка второго судна такого же типа началась в 2012 году, рассказал Би-би-си Алекс Пейп, редактор отраслевого справочника Jane's Fighting Ships.

Носитель «Лошарика» - «Оренбург» или «Подмосковье»?

В ряде публикаций в качестве возможного носителя аппарата «Лошарик» называлась атомная подлодка БС-136 «Оренбург».

Однако опрошенные Би-би-си эксперты так не думают.

Носителем «Лошарика» была атомная подлодка БС-64 «Подмосковье», а БС-136 «Оренбург» не мог использоваться, так как он устарел, сказали Би-би-си автор Jane's by IHS Markit Леонид Нерсисян и турецкий эксперт Ерюк Ишык.

«Оренбург» фактически списан, заявил в интервью Би-би-си Майкл Кофман из американского центра военно-морского анализа CNA Corporation.

Кофман добавил, что подлодка могла осуществлять погружение без носителя, поскольку пожар произошел в территориальных водах России, недалеко от Кольского залива.

Откуда столько капитанов?

В опубликованном в среду списке погибших - семь капитанов первого ранга, из них двое были удостоены звания героя России. В числе погибших значатся также три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

«Это странно, что на одном корабле было столько старших офицеров, капитанов первого ранга», - считает Симаковский из Atlantic Council.

Из-за близости судна к России на момент аварии можно предположить, что происходила демонстрация капитанам возможностей корабля, добавил он.

С ним соглашается военный эксперт Роберт Фарли из американского Университета Кентукки.

«Демонстрация - единственное объяснение, почему так много офицеров находилось на одной подлодке», - сказал Фарли.

Последствия аварии

Пожар на подлодке стал ударом не только по операционным способностям, но и репутации российского подводного флота, считает Марк Симаковский из Atlantic Council.

«Почти каждый год на российском флоте случается авария», - сказал Симаковский.

«Конечно, такое происходит и с флотилиями других стран. Но все равно, это удар по репутации», - заявил эксперт.

С ним не согласен Марк Кофман из CNA Corporation.

«Авария не говорит ничего о состоянии российского флота, она свидетельствует лишь о постоянной опасности подводной службы», - сказал Кофман.

Трагедия может быть и следствием того, что российский флот проводит большое количество тестов и исследований новых технологий, считает Мэтью Булег из Chatham House.

Самая современная часть ВМФ

Хотя «Лошарик» - не боевой корабль, тот факт, что сверхсекретное современное средство является именно подводной лодкой - не случайность.

Подводные лодки - самая современная часть ВМФ РФ, а общий уровень российского флота достиг пика с начала 1990-х, считает Кофман.

«Большинство старших офицеров начинали службу именно в подводном флоте», - добавил эксперт.

«Подводный флот - единственная часть ВМФ, которую Россия решила сохранять на уровне, близком к советскому», - согласен Фарли из Университета Кентукки.

Но и российский флот в целом в течение последнего десятилетия приобрел серьезный опыт длительных патрулей, рассказал Ник Браун, директор по военно-морским исследованиям агентства Jane's by IHS Markit.

«Он противостоял пиратам у берегов Сомали, проводил ракетные пуски по целям в Сирии и участвовал во множестве операций в разных концах планеты», - считает Браун.