Мужчина выпил залпом литр пива и умер

Перед началом соревнования участники подняли кружки и произнесли тост. После этого мужчина залпом выпил литр пива и перевернул кружку, доказывая жюри, что он справился с заданием. Через некоторое время мужчина упал на сцену лицом вниз и вскоре скончался.

Сомсак Лайкобок, сотрудник местного центра по контролю и профилактике заболеваний, отметил, что погибший мог пострадать не столько от алкоголя, сколько от других факторов: к примеру, он мог выпить пиво натощак или же страдать от какого-либо заболевания. Коллега конкурсанта сказал, что на работе не слышали ничего каких-либо диагнозах покойного. Тело мужчины забрали на экспертизу.