Чт, 4.07.2019
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Карта: в Ласнамяэ временно создали дополнительные парковки

Парковка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В связи с Певческим праздником с двух сторон Нарвского шоссе созданы временные парковочные зоны.

ФОТО: МуПо

Поскольку в окрестностях Певческого поля прошли основательные работы по реновации и появилась новая зеленая зона, МуПо просит при парковке автомобилей следовать требованиям дорожных знаков и Закона о дорожном движении. МуПо обязаны строго относиться к неправильное парковке и теперь стражи порядка не ограничаться только предупреждениями.

«Рекомендуем посетителям праздника оставлять автомобили у дома или парковать их вблизи въезда в город, где достаточно парковочных мест, и дальше передвигаться на общественном транспорте», - советует МуПо.

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