Карта: в Ласнамяэ временно создали дополнительные парковки

В связи с Певческим праздником с двух сторон Нарвского шоссе созданы временные парковочные зоны.
Поскольку в окрестностях Певческого поля прошли основательные работы по реновации и появилась новая зеленая зона, МуПо просит при парковке автомобилей следовать требованиям дорожных знаков и Закона о дорожном движении. МуПо обязаны строго относиться к неправильное парковке и теперь стражи порядка не ограничаться только предупреждениями.
«Рекомендуем посетителям праздника оставлять автомобили у дома или парковать их вблизи въезда в город, где достаточно парковочных мест, и дальше передвигаться на общественном транспорте», - советует МуПо.