Карта: в Ласнамяэ временно создали дополнительные парковки

Поскольку в окрестностях Певческого поля прошли основательные работы по реновации и появилась новая зеленая зона, МуПо просит при парковке автомобилей следовать требованиям дорожных знаков и Закона о дорожном движении. МуПо обязаны строго относиться к неправильное парковке и теперь стражи порядка не ограничаться только предупреждениями.