Видео: в России обрушился некогда самый длинный пешеходный мост

Восстанавливать или сносить его не хотели из-за дороговизны. Теперь реконструкция будет стоить около 30 миллионов рублей (418 806 евро), демонтаж – четыре миллиона рублей (55 840 евро).

Раньше мост стоял на балансе Белорецкого металлургического комбината, позднее предприятие отказалось обслуживать его из-за развития общественного транспорта в городе. Официально объект закрыт с 2013 года, но им продолжали пользоваться.

Его длина – 550 метров. До 2016 года он был самым длинным в стране, пока во Владимирской области не появился 555-метровый Типографский мост.