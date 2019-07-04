Чт, 4.07.2019
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Видео: в России обрушился некогда самый длинный пешеходный мост

В Белорецке обрушился некогда самый длинный в стране деревянный мост.

ФОТО: Kuvatõmmis videost/Youtube

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии, Россия, частично обрушился, сообщает "Лента.ру".

Восстанавливать или сносить его не хотели из-за дороговизны. Теперь реконструкция будет стоить около 30 миллионов рублей (418 806 евро), демонтаж – четыре миллиона рублей (55 840 евро).

Раньше мост стоял на балансе Белорецкого металлургического комбината, позднее предприятие отказалось обслуживать его из-за развития общественного транспорта в городе. Официально объект закрыт с 2013 года, но им продолжали пользоваться.

Его длина – 550 метров. До 2016 года он был самым длинным в стране, пока во Владимирской области не появился 555-метровый Типографский мост.

Мост прославился после съемок культового советского сериала "Вечный зов" в 1970-х годах.

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