Эксперты рассказали, почему в отелях чаще всего используют белое постельное белье

Задумывались ли вы, почему в отелях в большинстве своем используется постельное белье и полотенца белого цвета? Чтобы найти ответ на этот вопрос, британское издание обратилось к стилистам компании Tielle Love Luxury, специализирующейся на поставках премиального белья, пишет turizm.ru. По словам специалистов, цветные простыни и одеяла со временем выцветают. По ним легко определить, насколько такое белье долго используется. Белый цвет, наоборот, чаще всего выглядит привлекательным независимо от возраста постельных принадлежностей.

Кроме того, белое постельное белье выгодно для дизайнеров отелей. Нейтральное белье хорошо сочетается с чем угодно, поэтому специалисты по дизайну могут проявлять больше креативности с помощью обоев в номере или изящных изголовий кроватей. «Белый цвет всегда создает идеальный фон для любых других оттенков или текстур в спальне, — отметили в Tielle Love Luxury.