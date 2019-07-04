Читателям этой книги маклер не нужен?

Когда эта небольшая, но очень привлекательная внешне книжка – твердый глянцевый переплет, стильный современный дизайн – попала мне в руки, я, честно говоря, решила, что это творение какого-то очередного коуча-проповедника, страстно обучающего доверчивое население, как стать успешнее, как неуклонный личностный рост помогает в бизнесе, а просветление решит все проблемы со здоровьем и тому подобным штучкам. Такое впечатление создавало, да и продолжает создавать название – «Обретая лучшее».

Под названием – имя автора. Анатолий Амбрози – маклер и собственник небольшой фирмы, с недавних пор настойчиво покоряющий просторы столичного рынка недвижимости. С тематикой книжки стало все ясно, но обычно маклеры, исходя из самой сути своей профессии, склонны рекламировать себя и свои фирмы и где надо и не надо рассказывать, что без их услуг не обойдется ни один собственник жилья, что без их участия его обведут вокруг пальца, подведут под монастырь и тому подобное.

Амбрози решил пойти другим путем: он написал руководство, как продавать свою недвижимость самостоятельно. И, надо признать, это у него получилось. Автор начинает с азов: как составить объявление о продаже, как сделать фотографии, как подготовить квартиру или дом к показу, как вести себя с потенциальным покупателем, как торговаться, какие документы нужны для оформления сделки у нотариуса. Не обходит Амбрози тему ипотеки, а также рассказывает, стоит ли делать перед продажей ремонт и если делать, то какой.

Словом, это самое настоящее руководство к действию, и наверняка прочитавшие ее смогут справиться с процессом продажи своей квартиры без участия маклера. Неужели собственник бюро недвижимости, издав эту книгу, преследовал благородную цель остаться без клиентов?

Нет, мир недвижимости не настолько прост, как может показаться после прочтения этой книжки. Ситуации могут возникать самые разные и порой настолько сложные, что без помощи профессионала с ними не справиться. Вот тут-то прочитавшие книжку со светлым проникновенным названием вспомнят про славного парня, который ее написал, и подумают: раз он знает так много о недвижимости, он точно справится и с нашей проблемой.

Не зря, не зря Амбрози в конце публикует истории из своей практики, в которых рассказывает, как успешно завершались продажи недвижимости с его участием, как он, используя свой опыт и знание законов, разруливал практически тупиковые ситуации. И что сделают читатели? Правильно, обратятся именно к нему. Абсолютно верный маркетинговый ход!

Да, практически все, о чем пишет Анатолий Амбрози в своей книжке, можно найти на просторах интернета, да и наш портал Rus.Postimees регулярно публикует советы специалистов. Но, во-первых, он собрал всю информацию воедино, под одну обложку, во-вторых, написал о недвижимости просто, доступно и почти на 100% грамотно. А в-третьих, угодил тем, кто по старинке предпочитает бумажную книгу, тем более так приятно изданную.