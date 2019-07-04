Убытки компании, снявшей сериал «LasnaГорск», составили в 2018 году более 30 000 евро

Kinokubrik OÜ, единственным проектом которого в 2018 году было производство телесериала «LasnaГорск», закончило прошлый финансовый год с убытком в размере 31 494 евро.
Доход от продаж за прошлый финансовый год предприятия Kinokubrik OÜ достиг 164 755 евро, а убыток за отчетный период составил 31 494 евро, сообщает Rus.ERR.
Предприятие, членами правления которого являются бывший главный редактор ETV+ Дарья Саар и руководитель инновационного фонда Prototron Яна Павленкова, было зарегистрировано в апреле 2018 года, в запуск проекта учредители фирмы вложили более 50 000 евро личных средств.
По словам Павленковой, в предыдущий год и в первой половине 2019 года ETV+ был единственным закупщиком телесериала «LasnaГорск», однако на данном этапе ведутся переговоры о его продаже в другие страны.
«Пока что мы не говорим о том, что будем снимать второй сезон», - отметила генеральный продюсер «LasnaГорск» Яна Павленкова, добавив, что сейчас они ищут партнеров для дальнейшей работы.