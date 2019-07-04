Чт, 4.07.2019
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  • Убытки предприятия, снявшего сериал «LasnaГорск», составили в 2018 году более 30 000 евро

Убытки предприятия, снявшего сериал «LasnaГорск», составили в 2018 году более 30 000 евро

Uus venekeelne komöödiasari «LasnaГорск»

ФОТО: Kinokubrik Production

Предприятие Kinokubrik OÜ, единственным проектом которого в 2018 году было производство телесериала «LasnaГорск», закончило прошлый финансовый год с убытком в размере 31 494 евро.

Доход от продаж за прошлый финансовый год предприятия Kinokubrik OÜ достиг 164 755 евро, а убыток за отчетный период составил 31 494 евро, сообщает Rus.ERR.

Предприятие, членами правления которого являются бывший главный редактор ETV+ Дарья Саар и руководитель инновационного фонда Prototron Яна Павленкова, было зарегистрировано в апреле 2018 года, для запуска проекта учредители фирмы вложили более 50 000 евро личных средств.

По словам Павленковой, в предыдущий год и в первой половине 2019 года ETV+ был единственным закупщиком телесериала «LasnaГорск», однако на данном этапе ведутся переговоры о продаже телепродукта в другие страны.

«Пока что мы не говорим о том, что будем снимать второй сезон», - отметила генеральный продюсер «LasnaГорск» Яна Павленкова, добавив, что сейчас они ищут партнеров для дальнейшей работы.

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