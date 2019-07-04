В Испании туристы вывалились из окна при попытке сделать селфи: один погиб, двое госпитализированы

ЧП произошло в среду, 3 июля, в районе Пунта-Прима недалеко от города Торревьеха. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете. Отмечается, что с ними был и третий отдыхающий, которого госпитализировали из-за приступа панической атаки. Их личности пока не раскрываются.

«На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии», — прокомментировал источник издания.