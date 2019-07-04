Чт, 4.07.2019
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  • В Испании туристы вывалились из окна при попытке сделать селфи: один погиб, двое госпитализированы

В Испании туристы вывалились из окна при попытке сделать селфи: один погиб, двое госпитализированы

Селфи. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Британские туристы разбились, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке, Испания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

ЧП произошло в среду, 3 июля, в районе Пунта-Прима недалеко от города Торревьеха. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете. Отмечается, что с ними был и третий отдыхающий, которого госпитализировали из-за приступа панической атаки. Их личности пока не раскрываются.

«На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии», — прокомментировал источник издания.

В июне мать двоих детей сорвалась с обрыва, пытаясь забраться на скалу на озере Тахо в штате Калифорния, США. 35-летняя Стефани Эспиноза полезла к водопаду Иглз над Изумрудным заливом, чтобы полюбоваться видом. Согласно официальному отчету спасательной службы, Эспиноза погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако ее брат Ник Мартинес опроверг эту информацию, заявив, что у сестры даже не было с собой телефона.

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