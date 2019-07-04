Грядут серьезные перемены: BMW и Mercedes подписали соглашение о сотрудничестве

Автопроизводители BMW и Daimler (в концерн в числе прочих входит марка Mercedes-Benz) объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения, пишет Majandus.
Компании подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на совместное развитие нового поколения систем помощи водителю, автоматизированного вождения, а также автоматизированной парковки (все технологии будут соответствовать четвертому уровню автономности).
Основные усилия будут сосредоточены на разработке масштабируемой архитектуры для систем помощи водителю, а также датчиков, объединенного центра хранения данных и многого другого.
Всего в совместной работе примут участие около 1200 специалистов BMW и Daimler.
Глобальной целью двух компаний является внедрение технологий на серийных транспортных средствах уже с 2024 года.
Как пишет агентство Reuters, решение в пользу сотрудничества связано с высокой стоимостью разработки подобных технологий на фоне падения маржи автопроизводителей.
BMW и Daimler впервые объявили о своих планах объединить усилия по развитию автономных технологий вождения в феврале текущего года. Тогда же производители сообщили, что они также рассматривают партнерство с другими компаниями и производителями в сфере развития автономного вождения.