Эстонский гонщик может получить место пилота "Формулы-1"

Юри Випс не сумел пока завоевать ни одного титула, но именно у него на данный момент больше всего зачетных очков суперлицензии из всех пилотов академии "Ред Булла". Суперлицензия нужна для того, чтобы попасть на старт "Формулы-1". Випсу по итогам сезона в "Формуле-3" надо получить минимум третье место, которое гарантирует старт в главной гоночной серии мира.

Если Випс сможет попасть в главные гонки, то ему предстоит, в начале, присоединиться к фарм-конюшне "Ред Булла", "Торо Россо". 19-летний Випс, несмотря на молодость, прогнозируется экспертами в следующем году как один из пилотов "Торо Россо". Возраст здесь не помеха - россиянин Даниил Квят стал пилотировать болид "Формулы-1" также в 19-летнем возрасте. Если Квят не совсем справился с напряжением гонок, то Випс, если ему позволят нормально приспособиться к "Формуле-1", способен стать конкурентоспособным гонщикам, полагают европейские СМИ.