Картина дня: утечка данных из интернет-магазина, ЛСД по почте, убыточный LasnaГорск, отбившаяся от рук молодежь

Личные данные 14 000 клиентов интернет-магазина попали в открытый доступ

Департамент государственных инфосистем (RIA) сообщил об утечке данных клиентов интернет-магазина Charlot.ee. Доступ был открыт к именам, адресам электронной почте, паролям от аккаунта э-магазина, адресам и личным кодам клиентов. Читать дальше...

Убытки компании, снявшей сериал «LasnaГорск», составили в 2018 году более 30 000 евро

Kinokubrik OÜ, единственным проектом которого в 2018 году было производство телесериала «LasnaГорск», закончило прошлый финансовый год с убытком в размере 31 494 евро. Читать далее...

Работа с зарплатой в 1000 евро обернулась для девушки обращением в полицию

На днях в Нарвское отделение полиции обратился за помощью обеспокоенный отец, дочка которого стала жертвой мошенников: заполнила анкету и отправила свои личные данные вместе с копией паспорта неизвестным людям. Читать дальше...

Парень из Эстонии заказал по почте огромное количество ЛСД и попался

Сотрудники Налогово-таможенного департамента этой весной задержали молодого человека, который заказал на имя посторонней женщины по почте 325 марок ЛСД. Танель попался, когда забирал посылку, и в итоге сдал всех остальных причастных. Читать далее...

Курят, пьют и занимаются сексом во дворе: выходки детей на автовокзале приводят взрослых в ужас

Работающий на автобусном вокзале Курессааре молодежный центр Noortejaam не может справиться с несовершеннолетними, которые вызывающе себя ведут и употребляют алкоголь. Читать далее...

Гражданин России с топором под мышкой попросил убежища в Эстонии

В марте эстонские пограничники задержали на Чудском озере в Ида-Вирумаа гражданина России, который под покровом темноты и с топором под мышкой прибежал на лыжах в Эстонию и попросил у властей убежища. Полиция и две судебные инстанции сочли наличие топора одним из аргументов в пользу помещения мужчины на четыре месяца в центр временного содержания. Читать далее...

Отошедший в вечность фестиваль Õllesummer принес организатору огромные убытки

Прошедший прошлым летом в последний раз пивной фестиваль Õllesummer принес его организатору Марье Хансар убытки в размере почти 200 000 евро. Читать далее...

Прибыльное дело: у владельцев Таллиннского крематория дивиденды в полмиллиона, а у работников зарплаты в 2000 евро

Tallinna Krematooriumi AS годами зарабывает хорошую прибыль, поэтому владельцы решила премировать себя дивидендами в почти полмиллиона евро. Читать далее...

«Глубже любой подлодки»: западные эксперты о трагедии в Баренцевом море

1 июля пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море унес жизни четырнадцати российских офицеров. По просьбе Би-би-си ведущие западные эксперты прокомментировали трагедию. Читать далее...

Мартин Хельме: Юрген Лиги мог бы сделать харакири

Министр финансов Мартин Хельме рассказал в передаче «Otse Postimehest» о позиции Эстонии в Европейском совете, скандале в Таллиннском университете и откручивании голов судьям. Комментируя высказывания Юргена Лиги, Хельме сказал, что Лиги мог бы сделать себе харакири. Читать далее...

Треть Рапла ездит на работу в Таллинн

Работодателям волости Рапла, превращающейся в плане рабочей миграции в окраину Таллинна, приходится изворачиваться, чтобы найти работников. Читать далее...

Вот это ассортимент! Немецкая сеть Deichmann откроет магазин в Таллинне

Немецкая сеть магазинов обуви Deichmann, получившая титул крупнейшей в Европе, в ближайшее время откроет магазин в таллиннском торговом центре Kristiine. Читать далее...

Передвижные камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже на этой неделе

27 июня правительство Эстонии одобрило проект постановления, который позволяет полиции использовать передвижные камеры слежения за скоростью. Камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже с этой пятницы, 5 июля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Под Таллинном построят крупнейший в странах Балтии дата-центр

Компания MCF Grupp, в которую входят финские и эстонские инвесторы, хочет построить под Таллинном крупнейший дата-центр в Прибалтике. Начало строительных работ стоимостью 100 миллионов евро запланировано на следующую осень. Читать далее...

Жестокий убийца в суде попросил прощения