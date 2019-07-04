Парень из Эстонии заказал по почте огромное количество ЛСД и попался

Департамент пишет на своей странице в соцсетях: «Этой весной мы задержали еще четырех молодых людей, подозреваемых в заказе наркотиков по почте, которые работали сообща. Маркус* заказал на имя случайной женщины 325 марок ЛСД. Мартин*, чтобы получить заказ, обратился Каарелю*, который в свою очередь обратился к Михкелю*, которому удалось убедить Танеля* забрать посылку с почты.

Танель* попался, когда забирал посылку, и в итоге сдал всех остальных причастных. Маркуса* как основателя данной цепочки решили арестовать, ранее он уже был наказан за продажу наркотиков и сбыт несовершеннолетним.

Налогово-таможенный департамент в начале года сообщил, что за прошлый год сотрудниками было выявлено 742 почтовые посылки, содержащие наркотические вещества, что является рекордом для Эстонии.

Наркотические вещества заказываются через даркнет, скрытую интернет-сеть, где торгуют за криптовалюту и не спрашивают личные данные. Самые популярные товары в даркнете – конопля, амфетамин, экстази и ЛСД.

*Все имена изменены