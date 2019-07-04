Чт, 4.07.2019
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  • Объявленный в розыск мужчина пытался проникнуть в Нарву по фальшивому паспорту

Объявленный в розыск мужчина пытался проникнуть в Нарву по фальшивому паспорту

Нарвский погранпункт.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Разыскиваемый в Латвии мужчина предъявил эстонским пограничникам на Нарвском погранпункте фальшивый паспорт и был передан латвийской полиции.

В среду на Нарвском железнодорожном пункте при въезде в Нарву не имеющий гражданства житель Латвии 1985 года рождения предъявил эстонским пограничникам фальшивый паспорт, сообщила в четверг BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Пограничники установили, что этот человек объявлен в Латвии в розыск.

Мужчина был согласен оплатить расходы по производству и уплатить штраф, поэтому уголовное дело возбуждать не стали. Ему предписано покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в Эстонию на три года. Его переправили на эстонско-латвийскую границу и передали латвийским полицейским.

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