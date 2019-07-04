Фото и видео: прибывшие на Певческий праздник японцы стали распеваться уже в аэропорту

На лицах прибывших издалека гостей уже в аэропорту красовались улыбки, а просьба спеть что-нибудь на камеру вызвала неподдельное оживление, пишет Postimees.

Детский хор - с довольно интересным акцентом, но все же с идеальным звучанием - исполнил произведение Lauljate tervitus Карла Аугуста Херманна. Но, по словам руководителя хора, любимая песня детей - Maa, mida armastan Расмуса Пуура и Хандо Руннела.