Чт, 4.07.2019
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  • Фото и видео: прибывшие на Певческий праздник японцы стали распеваться уже в аэропорту

Фото и видео: прибывшие на Певческий праздник японцы стали распеваться уже в аэропорту

Сегодня утром в Таллиннском аэропорту приземлился без сомнения самый экзотический хор Певческого праздника - детский хор Вакаяма из Японии. Несмотря на вызванную перелетом усталость, состоящий из 47 человек хор согласился сразу исполнить отрывок из эстонской песни.

На лицах прибывших издалека гостей уже в аэропорту красовались улыбки, а просьба спеть что-нибудь на камеру вызвала неподдельное оживление, пишет Postimees.

Детский хор - с довольно интересным акцентом, но все же с идеальным звучанием - исполнил произведение Lauljate tervitus Карла Аугуста Херманна. Но, по словам руководителя хора, любимая песня детей - Maa, mida armastan Расмуса Пуура и Хандо Руннела.

«Еще в Японии мы узнали об этом Певческом празднике и репетировали для того, чтобы сюда попасть и своими глазами увидеть, как люди собираются и поют вместе», - рассказал дирижер Ито Кейши.

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