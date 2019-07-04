Не попадитесь! Работа с зарплатой в 1000 евро обернулась для девушки обращением в полицию

Девушка откликнулась на объявление в интернете стать тайным покупателем для проверки розничных сетей и заработать 1000 евро в месяц, передает rus.err.ee.

"Обычно с вами связываются по электронной почте и просят обналичить денежную сумму либо просят совершить некие денежные операции через ваш банковский счет", - объяснила схему мошенничества веб-констебль Яна Фролова.

По ее словам, доверчивый человек и не подозревает, что может оказаться соучастником преступления, так как разрешил провести незаконные операции через свой банковский счет.