Чт, 4.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Не попадитесь! Работа с зарплатой в 1000 евро обернулась для девушки обращением в полицию

Не попадитесь! Работа с зарплатой в 1000 евро обернулась для девушки обращением в полицию

Евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mairo Cinquetti / ZUMAPRESS.com/Scanpix

На днях в Нарвское отделение полиции обратился за помощью обеспокоенный отец, чья дочка стала жертвой мошенников: заполнила анкету и отправила свои личные данные вместе с копией паспорта неизвестным людям.

Девушка откликнулась на объявление в интернете стать тайным покупателем для проверки розничных сетей и заработать 1000 евро в месяц, передает rus.err.ee.

"Обычно с вами связываются по электронной почте и просят обналичить денежную сумму либо просят совершить некие денежные операции через ваш банковский счет", - объяснила схему мошенничества веб-констебль Яна Фролова.

По ее словам, доверчивый человек и не подозревает, что может оказаться соучастником преступления, так как разрешил провести незаконные операции через свой банковский счет.

Фролова предупреждает, чтобы люди ни в коем случае не отправляли незнакомцам свои личные данные и всегда проверяли информацию о фирме.

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