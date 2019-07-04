В Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки

По сообщению Пыхьяской префектуры, полиция быстро определила владельца упомянутой машины и попыталась с ним связаться. Одновременно силовики начали готовить операцию по задержанию автомобиля и находившихся в нем людей, однако буквально за мгновение до начала активной фазы операции лица из машины сами связались с полицией, сказав, что они сымитировали похищение, желая увидеть, какой будет реакция горожан, передает Rus.ERR.