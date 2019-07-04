Фермерский рынок у шоссе Таллинн-Тарту набирает обороты

Немецкие туристы, пожилой мужчина с женщиной, подходят к прилавку с медом, обсуждают что-то между собой, достают из кошелька купюру в 10 евро, пальцем указывают на понравившуюся банку - сделка совершена! Приехавшие открывать для себя Эстонию немцы едут дальше, зато подруливает целый туристический автобус с гостями из Азии.

Место требует доработки

Продавец меда Иллар Рооз признает, что даже если между продавцом и покупателем существует языковой барьер, общение идет на языке жестов и все вопросы удается уладить.

Рооз торугет медом в киоске при фермерском рынке четвертый день. Помимо меда у него можно купить кленовый сироп, цветы и цветочные вазы с хутора Нурга в Имавере, а также березовые веники, за изготовлением которых Рооз проводит время в ожидании клиентов.

"Четыря дня - слишком короткий срок, чтобы делать окончательные выводы, но могу сказать, что на выходных зевак было очень много", - говорит Рооз, уверенный, что у этого фермерского рынка есть будущее.

"Место слишком новое, и люди еще не знают, что сюда можно приходить. Надеюсь, что через пару недель продажи пойдут лучше. Местонахождение на перекрестке дорог из Вильянди, Таллинна и Тарту - лучше не придумаешь".

Медом с соседского хутора Иллар Роос торгует в районе шоссе Таллинн-Тарту последние шесть лет: в какие-то дни раньше продажа вообще не шла, зато в иные дни удавалось продать и сто килограммов, но в среднем дневные продажи составляли 30 кг.

В то время, как Иллар Роос делает веники в своем киоске, в другом идет выставление товара. Здесь можно найти почти все - от огурцов и помидоров до клубники и черешни. Руководит тут жительница Адавере Тийна Каэр из паевого товарищества Musumari. Она же подменяет продавщицу.

"Мысли прийти сюда со своим товаром возникли, когда я услышала, что здесь будет заправка. О фермерском рынке я узнала, когда один из девелоперов связался со мной. Были и другие желающие, но, к счастью, выбор сделали в мою пользу", - говорит она.

Cезонность имеет значение

Киоск Тийна Каэр работает на несколько дней дольше, чем киоск с медом. "13 июня киоск был готов, и в тот же день пополудни мы начали продажи", - рассказала она.

"Предлагаем отечественные томаты, огурцы, картофель, яблочный сок, морковь, горох и клубнику, а также импортную черешню и чернику. Есть соленые огурцы, которые я готовлю сама", - перечислила Каэр.

Тон в ассортименте ее киоска задает продукция из ближайших регионов и Южной Эстонии. "Первые пять дней торговли продажи шли вверх, выходные были супер", - подтвердила она.

"Вывески фермерского рынка к настоящему времени установлены, но людям нужно дать чуть больше времени, чтобы они нашли дорогу сюда. Но потенциал этого места я увидела сразу, как только услышала, что здесь будет заправка", - добавила Каэр.

В ассортименте товара важно соблюдать сезонность: чем ближе к осени, тем с большей вероятностью на прилавках можно будет увидеть, к примеру, грибы. "Для клиентов важен свой, свежий и эстонский товар".

Каэр отмечает, что когда возле кафе откроется игровая площадка, посетителей на фермерском рынке станет еще больше.

По мнению Тийны Каэр, фермерских рынков в Эстонии могло бы быть больше: для производителей это хорошая возможность дойти до потребителя без посредников.