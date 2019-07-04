Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.