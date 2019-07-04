Министр от EKRE: нужно взвесить идею использования атомной энергии

На состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства министр Кокк сказал, что тема атомной энергии не должна быть табуирована. По мнению министра, обсуждать тему необходимо, однако готово ли к этому общество Эстонии или нет — само по себе под вопросом, сообщает BNS.

"Парадигма как в Эстонии, так и во всем мире меняется: если раньше все связанные с окружающей средой опасения были несколько вторичными, то теперь без обсуждения этих тем не обойтись" ,- подтвердил Кокк в прошлое воскресенье .

В прошлое воскресенье Eesti Energia впервые в истории компании в течение восьми часов не произвела ни одного мегаватт-часа энергии из сланца. Вся электроэнергия, поданная в это время в электросети, была из возобновляемых или альтернативных источников.

"Это именно то, о чем нужно как следует и срочно подумать: что это за альтернативы, как компенсировать то, что из-за роста стоимости квот на углекислый газ мы не сможем больше производить конкурентоспособное электричество",- прокомментировал Кокк произошедшее.

По словам министра окружающей среды, возможными альтернативами могло бы стать производство ветровой энергии, использование солнечной энергии, следует также пересмотреть все потребление электроэнергии.