Галерея: бетон и дерево - необычный лофт в Вильнюсе

Дизайн лофта извлекает выгоду из оригинальных элементов здания, демонстрируя бетонные колонны и потолки как важные элементы интерьера. Шероховатость оголенного бетона подчеркивается гладкостью новых стен. Внутренний двор с одной стороны и сплошное остекление стены в другой части резиденции создают ощущение промежуточного пространства.

Входная дверь выходит во внутренний двор, а рядом с холлом находится общая жилая зона, ставшая сердцем лофта. Гостиная, кухня и столовая представляют собой сплошное пространство, которое благодаря скоплению предметов с различными текстурами становится цельным и уютным. Внутренний дворик с выходом на террасу на крыше становится продолжением дневной зоны. В самой дальней части квартиры расположены спальни, компактный размер которых отражают их основную функцию: в них только отдыхают, а остальное время проводят в других помещениях.