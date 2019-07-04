Галерея: бетон и дерево - необычный лофт в Вильнюсе

Студия DO Architects оформила интерьер квартиры площадью 142 квадратных метра в Вильнюсе, рассказывает HQRoom. Некогда заброшенный склад в оживленном районе города превратился в малоквартирный дом с офисом архитектурного бюро на первом этаже, показав, как малоценная архитектура может вдохновить процесс оживления улицы. Вместо того чтобы снести здание, архитекторы решили его преобразить, спроектировав в квартирах второго этажа отдельные входы и террасы для отдыха. Верхний уровень занимает огромное жилое пространство в стиле лофт с террасой на крыше.
Дизайн лофта извлекает выгоду из оригинальных элементов здания, демонстрируя бетонные колонны и потолки как важные элементы интерьера. Шероховатость оголенного бетона подчеркивается гладкостью новых стен. Внутренний двор с одной стороны и сплошное остекление стены в другой части резиденции создают ощущение промежуточного пространства.
Входная дверь выходит во внутренний двор, а рядом с холлом находится общая жилая зона, ставшая сердцем лофта. Гостиная, кухня и столовая представляют собой сплошное пространство, которое благодаря скоплению предметов с различными текстурами становится цельным и уютным. Внутренний дворик с выходом на террасу на крыше становится продолжением дневной зоны. В самой дальней части квартиры расположены спальни, компактный размер которых отражают их основную функцию: в них только отдыхают, а остальное время проводят в других помещениях.
Доминирующий в интерьере индустриальный стиль смягчен деревянной стеной, которая на фоне нержавеющей стали, стекла и бетона привносит в дом тепло. Драгоценные произведения искусства являются важной составляющей проекта и размещаются в хорошо подобранных местах по всей квартире, постоянно сближая жильцов с искусством. Окрашенная в белый цвет кирпичная стена в конце дневной зоны слегка отделяет гостиную от домашнего офиса и становится нейтральным фоном для демонстрации картин.