Ему может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 34-летнего мужчину

Меэлис и раньше уходил, не говоря близким о своем местонахождении. Но на этот раз у него нет с собой лекарств, без которых его состояние здоровья может быстро ухудшиться. Есть вероятность, что Меэлис может попасть в беду. Известно, что последний раз знакомые видели Меэлиса 1 июля, когда они в Тарту в квартире на улице Яама вместе проводили время.

Неизвестно, куда после этого он мог направиться, но на улицу Мыйзавахе к спутнице жизни он до сих пор не вернулся. Нет его и в доме родителей, который находится в Харьюмаа. Телефона у него с собой нет.

На Меэлисе могут быть темные шорты, синяя обувь и темная футболка.