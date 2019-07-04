Чт, 4.07.2019
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  • Ему может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 34-летнего мужчину

Ему может угрожать опасность: полиция ищет пропавшего 34-летнего мужчину

Пропавший Меэлис.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция собирает информацию для выяснения местонахождения 34-летнего Меэлиса, которого в последний раз видели 1 июля у знакомых в Тарту. После этого его местонахождение неизвестно.

Меэлис и раньше уходил, не говоря близким о своем местонахождении. Но на этот раз у него нет с собой лекарств, без которых его состояние здоровья может быстро ухудшиться. Есть вероятность, что Меэлис может попасть в беду. Известно, что последний раз знакомые видели Меэлиса 1 июля, когда они в Тарту в квартире на улице Яама вместе проводили время.

Неизвестно, куда после этого он мог направиться, но на улицу Мыйзавахе к спутнице жизни он до сих пор не вернулся. Нет его и в доме родителей, который находится в Харьюмаа. Телефона у него с собой нет.

На Меэлисе могут быть темные шорты, синяя обувь и темная футболка. 

Тех, у кого есть информация о местонахождении Меэлиса, просят позвонить по номеру 112.

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