В Палдиски хотят построить постоянное хранилище для радиоактивных отходов

Министерство окружающей среды представит волостной управе Ляэне-Харью ходатайство об инициации местным самоуправлением специальной планировки для планирования постоянного хранилища радиоактивных отходов. Волостная управа Ляэне-Харью выразила готовность к проведению планировки на прошедшем заседании волостной управы 6 июня 2019 года.

Министр окружающей среды Рене Кокк сообщил членам правительства, что в длительном безопасном хранении нуждаются прежде всего радиоактивные отходы, доставшиеся в наследство от Советского Союза при ликвидации бывшего центра подготовки подводников ВМФ СССР в Палдиски и (т.н. исторические) отходы, образующиеся в промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

В настоящее время эти отходы размещены во временном хранилище бывшего центра подготовки подводников в Палдиски. Там же хранятся законсервированные секции реакторов подводных лодок. Ядерное топливо в реакторах было извлечено и вывезено в Россию в 1995 году. Окончательное размещение секций реакторов в подобной форме невозможно, поскольку они содержат радиоактивную воду, которая через несколько лет может начать просачиваться в окружающую среду в результате коррозии. Поэтому в 2040 году необходимо начать демонтаж секции реакторов и разместить примерно 1000 кубометров отходов образовавшихся в результате демонтажа вместе с другими отходами в возведенном к этому сроку постоянном хранилище.

По словам Рене Кокка, территория бывшего центра подготовки подводников в Палдиски могла бы подойти и для планируемого постоянного хранилища, но ясность внесет процесс составления планировки и оценка воздействия.

«Насколько нам сегодня известно, территория учебного центра Палдиски должна сгодиться как потенциальное место размещения, но нам необходимо в этом убедиться, для чего местным самоуправлением будет проведена спецпланировка. Полную уверенность даст оценка всех возможных последствий и сравнение альтернатив. Выбор места постоянного хранилища необходимо сделать к 2025 году, а строительство должно начаться в 2037 году», – отметил министр окружающей среды.

По словам главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды Кристы Саарик, предварительные исследования, проведенные в 2014-2015 годах, выявили, что наиболее подходящим техническим решением для хранения является сочетание наземных и подземных сооружений. В общей сложности окончательному размещению подлежит до 3000 кубометров отходов. Наиболее активные отходы, такие как реакторы и закрытые источники излучения, необходимо захоронить под землей на глубине 30-50 метров.

«В небольшом объеме – менее одного кубометра в год – радиоактивные отходы образуются в Эстонии и сегодня, как правило, в промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях. Это низко- и среднеактивные отходы, также требующие окончательного захоронения», – отметила Саарик.