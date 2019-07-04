Горькие огурцы в парнике – как решить проблему

Неприятный сюрприз для овощевода – после упорных трудов обнаружить, что огурцы горькие. Это является индикатором неблагоприятных условий для роста. Для успешного выращивания огуречной культуры важны подходящий грунт и качественные семена. Малейшее отклонение от нормы ведет к ухудшению состояния плодов, что способствует появлению горького вкуса у зеленцов и листьев. 101dizain пишет, как предупредить горечь и что делать, если она появилась.
Огурцы содержат около 90% воды, а также набор полезных минеральных веществ и витаминов. Для хорошего вкуса овощи должны включать в достаточных пропорциях сахар, кислоты, углеводы. Горечь появляется из-за повышения концентрации в овощах сложного органического вещества – кукурбитацина. Дикие предки огурцов были горькими, а современные разновидности получены в результате селекции. Однако на генном уровне способность накапливать кукурбитацин у многих сортов сохраняется.
Острым неприятным вкусом обладают недозрелые и слишком перезрелые огурцы. Больше всего невкусного вещества содержится в кожуре и задней части, которую часто срезают при готовке и консервировании. Вырабатываемое количество кукурбитацина увеличивается в стрессовых внешних условиях.
Почему огурцы горчат
- Отклонения в установленном режиме полива - недостаточно или слишком много влаги, нерегулярность, холодная вода.
- Слишком яркое солнечное освещение и недостаточная влажность воздуха.
- Резкие перепады значений дневной и ночной температуры, большое отклонение от оптимальных параметров в обе стороны.
- Бедный грунт и нерегулярные подкормки, неподходящий состав и состояние почвы: недостаточное содержание азота и калия.
- Выбор неправильных сортов, склонных к накоплению горького вещества.
- Уборка недозрелых или перезрелых овощей.
- Повреждение побегов при неаккуратном сборе урожая.
- Генетическая предрасположенность сорта.
- Соседство родственных культур, например, тыквенных, а также кустов земляники, малины или ежевики.
Не допустить получение невкусного урожая помогает правильное внутреннее обустройство парника, подготовка грунта, соблюдение агротехнических условий при уходе. Важно не упустить основные моменты и придерживаться рекомендаций огородников со стажем, а также нарабатывать собственный опыт.
Хорошая почва в теплице имеет фундаментальное значение для активного развития огурцов и их хорошего плодоношения. Культуре нужен плодородный, некислый, легкий и рыхлый грунт с хорошим дренажем. Для его приготовления используют продезинфицированную садовую землю, торф, перегной и опилки древесные. Для снижения кислотности почву известкуют. Наличие в составе избытка песка или глины нежелательно.
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