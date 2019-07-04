Перспективный эстонский стартап свернул свою деятельность

"В течение трех лет мы создавали программное обеспечение, тестировали его на различных рынках и пытались найти пилотов, чтобы с ними отправить предприятие в полет, а в итоге получили свой урок: эта отрасль производства сегодня еще не готова к инновациям", - сказал глава Shipitwise Александер Гансен.

Созданное в Shipitwise программное обеспечение объединяет логистические компании, находя самый быстрый и дешевый способ транспортировки товаров из одной точки земного шара в другую воздушным, наземным или морским транспортом. Созданный алгоритм автоматически формирует для клиента подходящие ему цепочки поставок.

Гансен добавил, что хотя фирма прекращает работу, созданное программное обеспечение является достаточно ценным. "Если крупный участник рынка проявит интерес и начнет использовать эту платформу, он от этого только выиграет. Это было бы, наверное, одной из возможностей обрадовать наших инвесторов. В любом случае, мы открыты для всех предложений о будущем сотрудничестве", - сказал Гансен.

Shipitwise привлек от инвесторов около 550 000 евро, а доход от продаж за годы составил свыше 450 000 евро.

Shipitwise пытался наладить сотрудничество с мировыми гигантами в сфере логистики, такими как Kühne+Nagel и Maersk, но по мнению последних, продукт эстонского стартапа выгоден потребителям и клиентам. От своей доли пирога они отказываться не хотят, вследствие чего сотрудничать становится непросто.

По словам Гансена, спрос на рынке есть - подтверждением тому служат свыше 5000 совершенных перевозок. Но вот вторая сторона к сотрудничеству не готова.

Сейчас в приложении Shipitwise текущих объявлений нет. "Программа, так сказать, припаркована на обочине, серверы работают и компьютеры включены, но у нас на сегодня отсутствует людской ресурс и мотивация бороться дальше в одиночку", - сказал глава предприятия.