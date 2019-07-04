Многим тайцам не разрешили собирать ягоды в Финляндии

В этом году разрешение от властей Тайланда отправиться на заработки в Финляндию получили только 2400 человек, в прошлом году – 2500, а в позапрошлом – 3500. Хотя финские власти сообщили, что приняли бы и больше тайских работников.

Дело в том, что летом 2016 года 26 тайских сборщиков ягод стали жертвами торговли людьми в Центральной Финляндии. Полиция провела расследование: из 183 тайских сборщиков ягод 42 человека заявили, что условия труда были плохими, а 26 человек – что их условия жизни были нечеловеческими. Финская фирма, принимающая тайцев, была признана виновной. Правительству Тайланда пришлось ограничить количество разрешений на выезд, выдаваемых для выполнения сезонных работ в Финляндии.

Советник Министерства труда и экономики Финляндии Олли Сорайнен заявил новостному порталу, что сотрудникам министерства не удалось убедить власти Тайланда выдать своим гражданам больше разрешений для въезда в Финляндию. Поэтому в этом году на сезонные работы прибудут только чуть более 2000 тайцев.