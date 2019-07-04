Чт, 4.07.2019
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  • Видели его? Полиция разыскивает 35-летнего Мярта

Видели его? Полиция разыскивает 35-летнего Мярта

Мярт.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 35-летнего Мярта, с которым близкие общались в последний раз 20 июня.

С учетом собранной к настоящему моменту информации у полиции есть основание полагать, что имеющему проблемы со здоровьем мужчине без посторонней помощи может угрожать опасность.

Поскольку Мярт время от времени работал в Норвегии, его поисками параллельно занимается норвежская полиция. Пропавший должен был 20 июня выйти в Норвегии на работу, но этого не произошло. В родительском доме, расположенном в Йыгева, он не появлялся.

Последний раз, когда его телефон был включен, он был в Финляндии. Полиция выясняет, куда Мярт направлялся и где в настоящий момент может находиться.

Тех, кто видел Мярта после 20 июня, полиция просит звонить по номеру 112.

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