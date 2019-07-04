Видели его? Полиция разыскивает 35-летнего Мярта

С учетом собранной к настоящему моменту информации у полиции есть основание полагать, что имеющему проблемы со здоровьем мужчине без посторонней помощи может угрожать опасность.

Поскольку Мярт время от времени работал в Норвегии, его поисками параллельно занимается норвежская полиция. Пропавший должен был 20 июня выйти в Норвегии на работу, но этого не произошло. В родительском доме, расположенном в Йыгева, он не появлялся.

Последний раз, когда его телефон был включен, он был в Финляндии. Полиция выясняет, куда Мярт направлялся и где в настоящий момент может находиться.