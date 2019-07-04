Михаил Кылварт: коалиция с EKRE была единственной возможностью сохранить в Эстонии образование на русском языке

«Безусловно, нынешняя коалиция могла вызвать неприятие у избирателя, причем не только русскоязычного. И решение разделить с [Центристской] партией ответственность за создание этой коалиции далось мне нелегко. Ключевым фактором стало очень четкое понимание того, что это была единственная возможность сохранить в Эстонии образование на русском языке. Подчеркну – единственная! Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции – шанс сохранить русские школы был бы равен нулю», - сказал Кылварт.

«Заметьте, один из первых же законопроектов, поданных реформистами в парламент, – о срочном переводе всего образования в стране на эстонский язык. Я всегда выступал и буду выступать за сохранение образования на русском языке», - добавил он.

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер, комментируя интервью Кылварта, сказал, что мэр сознательно вводит в заблуждение жителей Эстонии.

По словам Сеэдера, нет сомнений, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования. «"Отечество" поставило перед собой цель перейти к полному обучению на эстонском языке, и это также является твердым намерением сегодняшней правительственной коалиции. Эксперты должны дать оценку того, за какое время это возможно, но переход на образование на эстонском языке произойдет в любом случае. Иначе "Отечество" вообще не вступило бы в такой правительственный союз», - заверил Сеэдер.