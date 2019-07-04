Вдова погибшего моряка рассказала о последнем сообщении мужа

Она рассказала, что во время последнего похода мужа находилась на Камчатке. Владимир позвонил ей и сказал, что чуть-чуть поспит, а затем ненадолго уйдет в море, передает Lenta.ru.

«Пришел домой, поспал. Проснулся, поехал на корабль. Позвонил, у меня не получилось взять трубку, потому что я не слышала. Телефон был в машине. Написал: "Крошка, мы ненадолго. Скоро буду". Все. Никаких сроков, ничего, просто: "Скоро буду". Я перезвонила ему: телефон не в зоне действия. Написала ему: "Люблю тебя, хорошей дороги, солнце"», — добавила Виктория.

На это сообщение Владимир ответил: «И я тебя». Это был последний разговор супругов. Спустя некоторое время Виктории позвонили из войсковой части и сообщили о пожаре. Никаких подробностей раскрывать не стали, пообещав уведомить позже. «Я до последнего не верила, что может быть что-то не то <…> Я даже не знаю, какие сведения должны были дать. Произошел пожар. И все», — заключила Виктория.

3 июля Минобороны опубликовало имена всех 14 моряков-подводников, погибших на борту глубоководного аппарата. Военные не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Пожар на подлодке произошел 1 июля во время батиметрических измерений. Погибли 14 человек, еще несколько пострадали. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что возгорание случилось в аккумуляторном отсеке, после чего огонь начал распространяться дальше.