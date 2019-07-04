Осторожно: мошенники на портале Airbnb пытаются нагреть руки на тартуском концерте Metallica

Через две недели, 18 июля, легендарная группа Metallica даст концерт в Тарту, и на эту дату многие гостиницы уже заполнены до отказа. Свободные места для ночевки еще можно найти через посреднический сайт Airbnb, но бронируя проживание через интернет, нужно быть осторожным, чтобы не стать жертвой обмана, потому что через Airbnb себя рекламируют и мошенники, пишет Postimees.