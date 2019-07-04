Осторожно: мошенники на портале Airbnb пытаются нагреть руки на тартуском концерте Metallica

Через две недели, 18 июля, легендарная группа Metallica даст концерт в Тарту, и на эту дату многие гостиницы уже заполнены до отказа. Свободные места для ночевки еще можно найти через посреднический сайт Airbnb, но бронируя проживание через интернет, нужно быть осторожным, чтобы не стать жертвой обмана, потому что через Airbnb себя рекламируют и мошенники, пишет Postimees.
В объявлениях используются иностранные имена: например, свои гостиничные услуги рекламирует некое заведение Heiebjrt Gunnarsdóttir house.
Под этим именем размещено два разных предложения, но в рекламе нет требуемых контактных данных, а у услуг нет ни одной обратной связи. К тому же, в описании говорится, что отели находятся в Старом городе Тарту, но карта указывает на районы Таммелинна и Ропка.
Объявления делает подозрительным и то обстоятельство, что при описании номеров используются описания тартуских гостиниц Lydia и Pallas, при этом фотографии, прилагаемые к объявлениям, не соответствуют ни находящемуся в старом городе отелю Lydia, ни расположенной в центре Тарту гостинице Pallas.
Глава Pallas Карл Тамм сказал, что персонал отеля о случаях кражи личности не знал. То же самое подтвердила и представитель Lydia Лийс Паю. И Тамм и Паю пообещали заняться этим вопросом, чтобы ценная информация была удалена с портала.