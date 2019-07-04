Российским женщинам по-прежнему запрещено получать около 100 «мужских» профессий

Министерство труда России продолжает доработку перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин, сообщает Интерфакс. Ранее в перечне запрещенных для женщин профессий было 456 наименований.
"В настоящее время Министерство труда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", – говорится в сообщении от министерства.
Ведомство уточнило, что критериями при пересмотре и актуализации перечня профессий являлись факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин – которые влияют на здоровье будущего поколения и которые имеют отдаленные последствия.
"Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в министерстве отмечают, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений.