Российским женщинам по-прежнему запрещено получать около 100 «мужских» профессий

"В настоящее время Министерство труда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", – говорится в сообщении от министерства.

Ведомство уточнило, что критериями при пересмотре и актуализации перечня профессий являлись факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин – которые влияют на здоровье будущего поколения и которые имеют отдаленные последствия.

"Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда", – говорится в сообщении.