Чт, 4.07.2019
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  • Для поисков потерявшегося в лесу малыша была развернута масштабная спасательная операция

Для поисков потерявшегося в лесу малыша была развернута масштабная спасательная операция

Metsa eksinud kolmeaastase poisi otsingutel osales 25 politseiametnikku ja umbes 40 vabatahtlikku.

ФОТО: Marko Saarm

Более 60 полицейских и добровольных помощников прочесывали вчера вечером лес в волости Ляэнеранна в поисках заблудившегося трехлетнего мальчика, пишет Postimees.

Вчера в 17.30 полиция получила сообщение о том, что в волости Ляэнеранна пропал ребенок, примерно за час до этого ушедший гулять в лес вместе с членом семьи. Поскольку речь шла о маленьком ребенке, а поблизости находится водоем, полиция отреагировала большими силами и попросила помощи добровольцев.

По словам участкового Пярнуского полицейского участка Райна Рейнсона, к поискам присоединились местные охотники и добровольцы на квадроциклах, члены Кайтселийта и полицейские, находившиеся в отпуске. Были привлечены служебные собаки, в полную готовность был приведен вертолет. 

Малыша искали рядом с домом, в близлежащем лесу и у прилегающих дорог. Около 19 часов мальчика обнаружили сельские жители, принимавшие участие в поисковой операции.

"Он бродил примерно в полутора километрах от дома. К счастью, с ним все было в порядке. Отделавшийся испугом мальчик получил от полицейских плюшевого мишку и был доставлен обратно к семье", - сказал Рейнсон.

Он поблагодарил всех добровольцев, пришедших на помощь. "Без их участия поиски могли затянуться", - подтвердил он.

Полицейский напомнил, что отправляясь в лес, всегда следует брать с собой полностью заряженный телефон, а одеваться лучше в одежду легко различимых цветов. 

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