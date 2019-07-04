Для поисков потерявшегося в лесу малыша была развернута масштабная спасательная операция

Вчера в 17.30 полиция получила сообщение о том, что в волости Ляэнеранна пропал ребенок, примерно за час до этого ушедший гулять в лес вместе с членом семьи. Поскольку речь шла о маленьком ребенке, а поблизости находится водоем, полиция отреагировала большими силами и попросила помощи добровольцев.

По словам участкового Пярнуского полицейского участка Райна Рейнсона, к поискам присоединились местные охотники и добровольцы на квадроциклах, члены Кайтселийта и полицейские, находившиеся в отпуске. Были привлечены служебные собаки, в полную готовность был приведен вертолет.

Малыша искали рядом с домом, в близлежащем лесу и у прилегающих дорог. Около 19 часов мальчика обнаружили сельские жители, принимавшие участие в поисковой операции.

"Он бродил примерно в полутора километрах от дома. К счастью, с ним все было в порядке. Отделавшийся испугом мальчик получил от полицейских плюшевого мишку и был доставлен обратно к семье", - сказал Рейнсон.

Он поблагодарил всех добровольцев, пришедших на помощь. "Без их участия поиски могли затянуться", - подтвердил он.